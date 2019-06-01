В Харькове дети установили "шахматный рекорд" Украины (фото, видео)

В Харькове почти 600 детей одновременно сыграли в шахматы.

Рекорд Украины по одновременной игре в шахматы установили сегодня, 1 июня, в парке им. Горького в Харькове.

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Об этом передает UA:Харьков.

Турнир организовали к Международному дню защиты детей. В нем приняли участие 556 игроков от пяти до 16 лет. Столы для игры установили возле главной сцены.

Рекорд зафиксировала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.