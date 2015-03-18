В СБУ не исключают эскалации конфликта в Константиновке во время похорон погибшего ребенка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Вчера один находящийся там народный депутат прислал мне СМС, что там находятся "титушки" из Макеевки. Сейчас мы это проверяем ", - сказал Волк.

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Он не исключил, что сегодня во время похорон погибшей девочки в Константиновке может возникнуть эскалация ситуации, но СБУ и другие правоохранительные органы будут принимать меры для ее недопущения.

"Мы направили туда сегодня ночью группы, которые на месте будут принимать решение", - отметил Вовк.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта в Константиновке Донецкой области произошла авария с участием боевой машины десанта. 8-летняя девочка погибла на месте аварии, 38-летняя женщина и младенец были госпитализированы. После этого в городе произошли массовые беспорядки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что задержали двух украинских военных, подозреваемых в совершении ДТП, а также на время следствия отстранили от исполнения обязанностей командира их батальона.