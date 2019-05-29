Зеленский посетил шахту на Львовщине, где погибли двое шахтеров (фото)

Глава государства пообщался с родственниками погибших – Михаила Турко и Михаила Павлика.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная» в Сокальском районе Львовской области, где минувшей ночью трагически погибли двое людей.

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Как сообщается на сайте главы государства, президент пообщался с родственниками погибших – Михаила Турко и Михаила Павлика.

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением семей погибших горняков жильем.

«Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди», – подчеркнул президент.

Глава государства также встретился с рабочими шахты «Лесная» ГП «Львовуголь». Шахтеры рассказали Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.

Президент провел совещание о ночной аварии и ситуации на шахте.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине сегодня, 29 мая, в результате обвала породы на шахте "Лесная" ночью погибли двое горняков. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.