Боевики "ЛНР" не выпустили женщин и детей из оккупированной территории - волонтер

Как сообщила "Дождю" волонтер российского благотворительного фонда "Предание" Виктория Ивлева, людей отправили обратно в Луганск.

"45 человек сидели в автобусе, мы пытались их вывезти, и сейчас их вернули всех обратно. Привезли в Луганск, перед Луганской областной администрацией их уже ждало местное телевидение, стали запугивать, рассказывать об ужасах жизни на территории Украины", — рассказала она.

Ивлева добавила, что сама провела на блок-посту около четырех часов.

"Отобрали мой телефон, журналистские книжки. Ничего не вернули. Главное — отобрали списки людей, которые хотели выехать с территории "ЛНР". В том списке были многодетные матери, дети пожилые люди, которые не могут покинуть "ЛНР" самостоятельно. Самому младшему в списке — два месяца", — добавила она.

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Ивлева отметила, что представители самопровозглашенной "ЛНР" ее знают и иногда звонят к ней за советом.

Она пояснила, что ее организация занимается вывозом тех, у кого нет денег на оплату автобусов, курсирующих между "ДНР"/"ЛНР" и территориями, подконтрольных правительству Украины.

"Я не знаю, почему они ("ЛНР") решили не выпускать тех, кому нечего есть, которые просто бежали от войны. Они не выказывали никаких политических взглядов, я даже не знаю, каких взглядов они придерживаются. Денег на выезд — это 600 гривен — у них нет", — сказала волонтер.