Президент подчеркнул, что поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач.

Президент Владимир Зеленский поздравил деятелей кино по случаю кинематографической недели в Украине.

«Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля «Молодость». Поздравляю всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. I всех простых любителей кино, среди которых с недавних пор я оказался», - говорится в заметке главы государства на его странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач.

«Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине», - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в кинотеатре «Киев» состоялась официальная церемония открытия 48-го Международного кинофестиваля «Молодость». Он продлится до 2 июня.

За 9 дней зрителям покажут более 200 фильмов. Церемония награждения победителей состоится 1 июня.