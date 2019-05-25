В Чернигове состоялась акция в поддержку находящихся в российском плену моряков (фото)

В Чернигове сегодня состоялась акция в поддержку украинских моряков, которые уже полгода находятся в плену в Российской Федерации.

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Как передает корреспондент УНИАН, представители власти и общественности, неравнодушные горожане собрались в сквере Богдана Хмельницкого, в центре Чернигова.

Организаторами акции выступили представители нескольких политических сил и общественных организаций, но мероприятие проходило без партийных флагов и символики.

Участники акции держали в руках плакат с надписью: «Держитесь!».

«Мы пришли с бумажными корабликами и государственными флагами, чтобы напомнить жителям Чернигова, что наши украинские моряки находятся в плену уже полгода», - отметила одна из организаторов акции.

Кроме того, организаторы напомнили, что сегодня в Гааге Международный трибунал ООН по морскому праву должен обнародовать решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ о захвате моряков. Временные меры заключаются в немедленном освобождении Россией 24-х украинских моряков и возвращении их на родину.

Организаторы акции выразили надежду, что решение суда будет в пользу Украины.

Мероприятие в Чернигове проходило в рамках всеукраинской акции «Вспомни о моряках. Полгода в плену».

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля суд в Москве продлил сроки ареста всем 24 военнопленным морякам до конца июля.