В Макеевке грузовик почти развалил жилой дом (фоторепортаж)

В городе Макеевка Донецкой области 15 марта грузовой автомобиль врезался в частный одноэтажный дом, в котором проживает две семьи.

Машину невозможно выташить из дома, поскольку нарушена несущая стена здания, крыша фактически лежит на кабине машины. Влада Макеевки не может ни предоставить временное жилье пострадавшим, ни взять на себя расходы по востановлению дома.

Материальное положение виновника аварии тоже не позволяет рассчитывать на его участие в ремонте жилья.

Фото УНИАН