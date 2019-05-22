На Закарпатье суд оправдал местную депутатку, у которой обнаружили венгерский паспорт

Адвокат доказал, что его подзащитная не совершила незаконного пересечения границы и не пересекала государственную границу с недействительными проездными документами.

Во вторник, 21 мая, в Апелляционном суде Закарпатской области состоялось заседание по делу Каролины Дорчи - главы крупнейшей фракции "КМКС - Партия венгров Украины" в Береговском городском совете - у которой обнаружили венгерский паспорт.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

18 февраля на КПП «Лужанка» депутат попала в скандал, нарушив порядок ввоза транспортного средства иностранной регистрации в Украину и во время спора с таможенником предъявив паспорт гражданки Венгрии.

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По словам адвоката Каролины Дорчи она не совершила ни одного правонарушения, ведь 18 февраля выехала и вернулась в Украину через КПП "Астей-Берегшурань" ("Лужанка") с украинским паспортом.

Однако при проверке документов система выдала индекс "О", что означает проведение дополнительного осмотра человека и его личных вещей. В помещении пограничной службы Каролина Дорчи добровольно предъявила пограничникам также свой венгерский паспорт. Через два часа ожидания, пока составлялся протокол, она таки въехала в Украину с украинским паспортом.

Адвокат доказал, что его подзащитная не совершила незаконного пересечения границы и не пересекала государственную границу с недействительными проездными документами. Таким образом, по мнению судей, никакого нарушения закона не произошло. Ведь сам факт наличия двух действительных паспортов, выданных официальной властью, не является преступлением в соответствии с действующим законодательством Украины. А наличие двойного гражданства, в данном случае венгерского, не может считаться преступлением.

Напомним, что в связи с наличием двойного гражданства у депутата Береговского городского совета фамилия Каролины Дорчи появилась в списках сайта "Миротворец".