87% украинцев хотят радикальных изменений в стране – опрос

30% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 49% - противоположного мнения.

87% украинцев хотят радикальных изменений в стране.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга электоральных настроений украинцев социологической группы «Рейтинг», который был проведен с 16 по 21 мая.

Согласно результатам опроса, лишь 5% жителей Украины выступают за стабилизацию ситуации, 6% - за возвращение в прошлое. Запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп.

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Кроме того, 30% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 49% - противоположного мнения.

Отмечается, что динамика изменения настроений населения в положительную сторону продолжается, начиная с начала года. Относительно больше тех, кто имеет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди жителей Запада и молодых респондентов, избирателей партий БПП «Солидарность» и партии Святослава Вакарчука.

Необходимо отметить, что аудиторией опроса стало население Украины от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной рады.