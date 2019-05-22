Опрос: почти половина украинцев причисляют себя к ПЦУ, к "УПЦ МП" – только 14%

К ПЦУ себя причисляют 48,8% опрошенных, к православной церкви, но без конкретизации патриархата – 16,3%, к Украинской православной церкви Московского патриархата – 14,2%.

Более 79% населения Украины считают себя православными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий во время презентации результатов опроса.

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По его словам, для определения конфессиональной принадлежности респондентам сначала ставился вопрос «К какой конфессии или религии, если такая есть, Вы себя относите?» и в случае, если респондент выбирал вариант «православная церковь», ставился дополнительный вопрос «А к какой именно православной церкви Вы себя причисляете?».

“Если учитывать результаты ответов на оба вопроса, ответы респондентов распределились следующим образом: к Православной церкви Украины себя причисляют 48,8% опрошенных, к православной церкви, но без конкретизации патриархата – 16,3%, к Украинской православной церкви Московского патриархата – 14,2%. То есть, в целом 79% населения считают себя православными”, - отметил эксперт.

Кроме того, к Украинской греко-католической церкви себя относят 8,8%, считают себя атеистами - 4,3%, а остальные конфессии суммарно назвали 4,9% опрошенных. Трудно сказать или отказ отвечать - 2,7%.

*** Всеукраинский опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) с 12 по 18 мая 2019 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской области).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5%.