В Харьковской области будут судить чиновника исправительного центра за вымогательство $6 тысяч взятки у осужденного

Чиновник требовал деньги у одного из осужденных за содействие ему в условно-досрочном освобождении.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона завершили досудебное расследование по факту вымогательства начальником сектора ГУ «Хролевский исправительный центр (№140)» $6 тыс.у осужденного.

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Как сообщает пресс-служба ГБР, обвинительный акт направлен в суд. Досудебным расследования установлено, что начальник сектора требовал деньги у одного из осужденных за содействие ему в условно-досрочном освобождении. Задержание произошло после получения части неправомерной выгоды в размере $3 тыс.

Должностное лицо обвиняется в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

«Хролевский исправительный центр (№140)» - учреждение минимального уровня безопасности для мужчин, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.