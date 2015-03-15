Детей в Крыму заставили выйти на марш в поддержку российской оккупации
Детей провели по центральному проспекту Симферополя. Они скандировали пророссийские речевки.
Радость от "воссоединения с Россией" в принудительном порядке пришлось изображать крымским школьникам. Это происходило в центре оккупированного Симферополя, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Детей провели маршем по центральному проспекту города. Они скандировали пророссийские речевки. Часть из них была в белых перчатках, другие - в синих и красных, что должно было символизировать российский флаг.
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Центр Симферополя перекрыли, площадь Ленина окружили "самообороновцы" и полицейские. Туда пускали только детей-участников праздника с родителями, да и то через металлодетекторы.