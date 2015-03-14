В Симферополе в оцеплении "самообороны" провели концерт, посвященный России
Ведущие периодически напоминали собравшимся, что «Россия стала богаче после того, как воссоединилась с Крымом».
На площади Ленина в Симферополе, по инициативе оккупационной власти Крыма, провели театрализованное представление с элементами флешмоба «Тебе, Россия, посвящаем!».
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, перед памятником Ленину, который закрыт огромным экраном, выступали артисты. Они исполняюли в основном русские народные песни. Ведущие периодически сообщали о том, что «Россия стала богаче после того, как воссоединилась с Крымом».
При этом сотрудники полиции вместе с «самообороной» оцепили главную площадь крымской столицы, установив металлические рамки на входе. На территорию площади пускали только детей-участников флешмоба. Зрители вынуждены были находиться за ограждением.
До начала концерта прошло костюмированное шествие от Дворца детского и юношеского творчества по проспекту Кирова до площади Ленина в сопровождении духового оркестра.
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Ранее президент России Владимир Путин положил конец очередной российской легенде вокруг оккупации Крыма: он прямо признал, что крымские события устроила Россия именно по его решению. Рекламу фильма об этом показало российское телевидение.