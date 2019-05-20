Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене

В январе Оболонский райсуд столицы заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения.

Киевский апелляционный суд в четверг, 13 июня начнет рассмотрение жалобы на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

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Соответствующая информация размещена на сайте суда в расписании судебных заседаний. Апелляционную жалобу адвокатов Януковича на приговор Оболонского районного суда Киева, который заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения, будет рассматривать коллегия в составе 5 судей.

Заседание 13 июня должно начаться в 10.00.

Один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк подтвердил корреспонденту УНИАН, что знает о назначении заседания апелляционного суда, добавив, что в настоящее время его коллеги едут в суд, чтобы получить эту информацию официально как адвокаты Януковича.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Прокуроры просили суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. От обжалования приговора прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным и принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.