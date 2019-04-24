"Чистый троллинг": дипломат высказался о намерении Януковича вернуться в Украину

Дипломат посоветовал реагировать на "возвращение" Януковича с иронией.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что намерение экс-президента Виктора Януковича вернуться в Украину является «чистым троллингом».

Такое мнение он высказал в Twitter.

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«Заявление Януковича о возвращении в Украину - это чистый троллинг. Цель - вызвать у нас эмоции гнева и все пропало. А правило номер 1 - не корми тролля», - написал Кулеба.

Дипломат посоветовал реагировать на «возвращение» Януковича с иронией и спокойным напоминанием о неизбежности наказания за преступления «легитимного».

Как сообщал УНИАН, адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк заявил, что защита Виктора Януковича будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор.

«Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться. Конечно, на территории Российской Федерации Виктор Янукович находится временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения носили политический, а не правовой характер», – заявил Сердюк в комментарии российскому изданию «Известия».