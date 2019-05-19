Рекорд Украины: на Житомирщине полтысячи человек станцевали в древлянской одежде

Рекорд зарегистрировали представители Книги рекордов Украины.

В городе Олевск на Житомирщине, полтысячи людей установили новый рекорд Украины, станцевав в древлянском наряде древний танец.

Как сообщили УНИАН в Олевском городском совете, мероприятие состоялось в субботу, 18 мая.

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Участники мероприятия в специально изготовленной древлянской одежде исполнили старинный танец древлян, таким образом установив новый рекорд, который зарегистрировали представители Книги рекордов Украины.

"Таким образом настоящие украинцы восстанавливают свои традиции и развивают их на Олевской земле", - пояснили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, в апреле во Львове боец батальона полиции особого назначения "Львов" установил Национальный рекорд Украины, пробежав 21 километр в бронежилете.