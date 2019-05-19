Задержание танкера с украинцами в Египте: МИД раскрыл подробности инцидента

Капитан судна Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно.

Задержанное египетскими властями судно Sea Shark с украинцами на борту осуществляет морские перевозки под флагом Панамы.

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Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, в дипучреждение обратился член экипажа судна Sea Shark и сообщил, что указанное судно было задержано компетентными органами Египта за нарушение границы Египта", - сказал Погорельцев.

По его информации, впоследствии в разговоре с консулом посольства Украины капитан судна Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. На то время судно находилось в порту Беренис (находится в подчинении Министерства обороны Египта).

"По имеющимся в посольстве данным, в связи с упомянутым правонарушением египетской стороной был выставлен штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяты", - заявил Погорельцев.

"Обращения компании-судовладельца в компетентные органы АРЕ о замене экипажа (у 11 из 17 украинских моряков закончились контракты) египетской стороной удовлетворены не были", - добавил он.

"С целью решения указанного вопроса консульским должностным лицом была проведена встреча в МИД Арабской Республики Египет, во время которой, в частности, было отмечено, что украинская сторона не была должным образом осведомлена об указанном инциденте местными компетентными органами, передана вербальная нота с просьбой предоставить официальную информацию о причинах задержания и выдвинутые украинским морякам обвинениях, содействовать в получении разрешения для посещения консулом граждан Украины на судне", - проинформировал Погорельцев.

При этом директор департамента консульской службы заявил, что 7 марта 2019 года МИД Египта проинформировало посольство о том, что египетская сторона не выдвигает украинским морякам претензий и не возражает относительно возможной замены членов экипажа.

"Несмотря на задекларированную египетской стороной готовность содействовать в решении затронутых украинской стороной вопросов, причастные учреждения АРЕ затягивали дело, в связи с чем 22 апреля 2019 года Посольством отправлена очередная нота с целью получения соответствующих объяснений с египетской стороны", - заявил Погорельцев.

Также он сказал, что, по результатам проведенной посольством работы, а также постоянного давления на египетскую сторону, 25 апреля после получения соответствующего разрешения военно-морских сил Египта судно Sea Shark снялось с якоря в порту Беренис и отбыло в сопровождении ВМС Египта в порт Айн-Сохна, который расположен за 100 км от Каира, где должна была произойти замена членов экипажа.

Однако 27 апреля, после прибытия судна в порт Айн-Сохна, военной прокуратурой АРЕ было выдвинуто требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае его утечки в акваторию. "По словам капитана судна Виталия Нестеренко, члены экипажа считают решение прокуратуры незаконным и отказываются его выполнять, а представители ВМС АРЕ, со своей стороны, не дают разрешение на замену экипажа, пока с судна не будет разгружена имеющаяся нефть" , - сообщил Погорельцев.

Сейчас запросы посольства находятся на рассмотрении египетской стороны.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины потребовали от властей Арабской Республики Египет объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.