Во Львове создали карту, которая показывает разнообразие украинских вышиванок (фоторепортаж)

Это пазлы 24 областей и Крыма, которые вместе составляют карту Украины.

Во Львове на площади Рынок состоялась акция по созданию огромной карты, которая показывает все разнообразие вышиванок Украины.

Как сообщает пресс-служба ЛГС, инициативу, посвященную Дню вышиванки, организовал Львовский филиал Украинской академии лидерства.

Читайте такжеДень вышиванки в Одессе: полицейские и нацгвардейцы при помощи служебных авто изобразили огромную вышиванку (фото, видео)

Как пояснила заместитель руководителя Львовского отделения учебного заведения Елена Лазурко, создание пазла из орнаментов вышиванок, принадлежащих областям страны, — это идея студентов академии. Они предложили таким образом показать целостную картину разнообразия вышивки, что объединяет украинцев как нацию.

«Это пазлы 24 областей и Крыма, которые вместе составляют карту Украины. Студенты сами нарисовали, разрезали и разграфили их орнаментами вышиванки. Сейчас же мы пригласили прохожих помочь разрисовать эти узоры цветными красками. Потом сложили их всех в одну большую карту, размером 2 на 4 метра», — отметила Елена Лазурко.

По ее словам, каждая область имеет определенный присущий элемент вышивки и узор, который связывают с ней: где-то это - цветы, где-то - геометрические фигуры или вышивка крестиком, где-то - вышивка гладью.

«Мы исследовали местные орнаменты. И теперь на каждой части пазла с другой стороны есть информационная справка о конкретной области и те узоры, которые она представляет», — добавила она.

К слову, в этом году День Вышиванки празднуем 16 мая. Люди традиционно ежегодно в третий четверг мая надевают красочные вышиванки, разнообразие которых по-настоящему впечатляет. Сохраняя традиционные народные мотивы, современные вышиванки выглядят стильно и актуально. Это праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.