День банкира 2019: поздравления, СМС и открытки

В этот день банковские служащие принимают официальные поздравления от чиновников, клиентов и коллег.

Сегодня сотрудники украинских банков отмечают свой профессиональный праздник – День банковского работника Украины.

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Украинская банковская система родилась вместе с обретением нашей страной независимости. В 1991 году был принят закон «О банках и банковской деятельности», который прописывал основы работы украинского банковского сектора.

В 2004 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма отметил огромный вклад, внесенный сотрудниками банковской сферы в становление украинской экономики, подписав указ «О Дне банковских работников» (№ 316/2004).

Согласно документу, день банковских работников ежегодно отмечается 20 мая. Традиционно, в этот день банковские служащие принимают официальные поздравления от чиновников, клиентов и коллег. В банковских учреждениях страны проходят масштабные корпоративы.

День банкира – поздравления

День банковского работника 2019 – отличный повод поздравить с профессиональным праздником близких, друзей и знакомых, чья работа связана с работой украинской банковской системы.

Вы все готовы подсчитать:

Проценты, вклады и доходы!

Я вам желаю отдыхать,

Ну, хоть немного, от работы!

Пусть все отчеты подождут,

Пора вам жизнью наслаждаться!

Пусть море радостных минут

Заставят вас заулыбаться!

Желаю много ясных дней,

Достатка, сил, добра, терпения,

Любви и преданных друзей,

В карьере только продвижения!

***

Поздравляю с днем банкира,

Пусть будет в жизни твоей все:

Семья, машина, дом, квартира,

И вверх карьера пусть идет!

Пускай всегда тебе финансы

Роскошно помогают жить,

Судьба подарит сотни шансов,

Чтоб все мечты осуществить!

***

Всем известно, что время – деньги.

И для вас, для хранителей их

Мы желаем побольше времени,

Чтоб хватало его не на миг.

Чтобы время было на отдых,

Чтоб побыть можно было с семьей,

И бумажной работы ворох

Не мешал проживать выходной!

***

День банкира — это праздник

Для людей ответственных!

Денег валом вам, что грязи

Для годов безбедственных!

Начальников вам добрых.

Нервов вам стальных.

Сделок всем доходных

На зависть остальных!

Открытки – день банкира

В сети доступно множество цифровых открыток с поздравлениями на день банкира.