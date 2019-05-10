Советник Зеленского предложил правительству помощь в проверке расходов "Укроборонпрома"

Советник Зеленского Апаршин вызвался "бесплатно" помогать правительству провести аудит в ВМС.

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин предложил Кабинету Министров провести проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для ВМС Украины.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит Государственного концерна Укроборонпром. Минфину поручено поиск необходимого финансирования. Это правильное решение! Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности для ВМС Украины. Минэкономразвития в 2018 - 2019 г.г. получил в указанную программу 5,5 млрд грн", - заявил Апаршин, добавив, что он и "квалифицированные специалисты" готовы бесплатно помочь правительству провести такой аудит.

Читайте также“У нас вообще ничего не останется”: у Зеленского прокомментировали возможность восстановления ядерного статуса Украины

Напомним, генеральный директор Укроборонпрома Павел Букин заявил, что госконцерн полностью готов к проведению аудита.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос анонсировал планы по ликвидации госконцерна Укроборонпром и создание вместо него нового государственного органа.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано проект закона, который предусматривает возможную ликвидацию ДК Укроборонпром.