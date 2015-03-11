В больницах Харькова остаются четверо пострадавших в результате теракта

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ХОГА Александра Галацана.

По его сведениям, один пострадавший проходит лечение в больнице скорой и неотложной помощи им. проф. О.И. Мещанинова, трое - в больнице №17. Ожидается, что вернуться домой они смогут через 7-10 дней.

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