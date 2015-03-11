В больницах Харькова остаются четверо пострадавших в результате теракта
16:55, 11 марта 2015Общество
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В больницах Харькова на сегодняшний день остаются четверо пострадавших в результате теракта возле Дворца спорта.
В результате теракта погибло 4 человека / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ХОГА Александра Галацана.
По его сведениям, один пострадавший проходит лечение в больнице скорой и неотложной помощи им. проф. О.И. Мещанинова, трое - в больнице №17. Ожидается, что вернуться домой они смогут через 7-10 дней.
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26 февраля правоохранители задержали организаторов и исполнителей теракта.
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