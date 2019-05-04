Детективы НАБУ провели обыски в управлении ГФС на Львовщине
Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры провели обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.
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Как сообщили в пресс-службе НАБУ, обыски проводились в рамках расследования незаконного формирования налогового кредита по НДС и вывода средств.
"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного выведения за вознаграждение, безналичных средств из реального сектора экономики в наличные", - сообщили в пресс-службе.
Предварительная правовая квалификация — ст. 205 ч.2 (фиктивное предпринимательство) и ст. 364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ провели обыск на заводе ФФУ по производству искусственных полей.