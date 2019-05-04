Детективы НАБУ провели обыски в управлении ГФС на Львовщине

Обыски проводились в рамках расследования незаконного формирования налогового кредита по НДС и вывода средств.

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Генпрокуратуры провели обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

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Как сообщили в пресс-службе НАБУ, обыски проводились в рамках расследования незаконного формирования налогового кредита по НДС и вывода средств.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного выведения за вознаграждение, безналичных средств из реального сектора экономики в наличные", - сообщили в пресс-службе.

Предварительная правовая квалификация — ст. 205 ч.2 (фиктивное предпринимательство) и ст. 364 ч.2 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ провели обыск на заводе ФФУ по производству искусственных полей.