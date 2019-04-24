Детективы НАБУ провели обыск на заводе ФФУ по производству искусственных полей

На заводе был проведен обыск в рамках расследования НАБУ возможных махинаций Федерации футбола Украины.

Скандально известный завод ФФУ по производству искусственных газонов посетили детективы НАБУ.

Читайте такжеФФУ вынесла вердикт по делу о скандальном договорняке: троих футболистов отстранят пожизненно

По данным Betnews365, на заводе был проведен обыск в рамках расследования НАБУ возможных махинаций Федерации футбола Украины по производству искусственных газонов. По информации источника, обыски прошли не только на территории завода, но одновременно в нескольких местах.

Напомним, что ФФУ подозревают в коррупционных схемах, в том числе с использованием бюджетных средств.

Как ранее сообщал УНИАН, УЕФА перенес заседание по делу натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса.