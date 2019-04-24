Детективы НАБУ провели обыск на заводе ФФУ по производству искусственных полей
00:02, 24 апреля 2019Футбол
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На заводе был проведен обыск в рамках расследования НАБУ возможных махинаций Федерации футбола Украины.
На заводе ФФУ по производству газонов прошли обыски / фото пресс-службы ФФУ
Скандально известный завод ФФУ по производству искусственных газонов посетили детективы НАБУ.
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По данным Betnews365, на заводе был проведен обыск в рамках расследования НАБУ возможных махинаций Федерации футбола Украины по производству искусственных газонов. По информации источника, обыски прошли не только на территории завода, но одновременно в нескольких местах.
Напомним, что ФФУ подозревают в коррупционных схемах, в том числе с использованием бюджетных средств.
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