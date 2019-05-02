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"Горжусь этим парнем": Потап высказался о победе Зеленского на выборах

12:22, 02 мая 2019
Общество
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"Украина имеет нового президента, и я горжусь этим парнем, Владимиром Зеленским, и поздравляю его с победой!!! А также всю команду и его очаровательную жену! Мы поможем и поддержим президента во всем, что сделает нашу Украину лучше!", - написал Потап в Instagram.

Как сообщал УНИАН, ранее советский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому.

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Теги: #Потап#Владимир Зеленский