"Горжусь этим парнем": Потап высказался о победе Зеленского на выборах

Продюсер отметил, что верит в светлое будущее Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Украинский певец и продюсер Потап после инаугурации Владимира Зеленского пообещал всячески его поддерживать.

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"Украина имеет нового президента, и я горжусь этим парнем, Владимиром Зеленским, и поздравляю его с победой!!! А также всю команду и его очаровательную жену! Мы поможем и поддержим президента во всем, что сделает нашу Украину лучше!", - написал Потап в Instagram.

Как сообщал УНИАН, ранее советский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому.