Кабмин установил минимальные нормы обеспечения социальным жильем

Кабинет Министров Украины постановлением № 219 от 19 марта с.г. установил временные минимальные нормы обеспечения граждан социальным жильем.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций власти и общественности Секретариата Кабинета Министров Украины, на их основе органы местного самоуправления смогут разрабатывать, исходя из конкретных условий, свои нормы предоставления социального жилья.

Так для проживания семей и одиноких граждан в социальных общежитиях временная минимальная норма будет составлять 6 кв. метров жилой площади на одного человека. В квартирах, усадебных (одноквартирных) домах из жилого фонда социального назначения эта норма будет составлять 22 кв. метра общей площади на семью из двух человек и дополнительно 9,3 кв. метра общей площади на каждого следующего члена семьи.

Следует напомнить, что социальное общежитие является социальным жильем, которое предоставляется гражданам Украины на время их пребывания на социальном квартирном учете при условии, что такое жилье является единственным местом их проживания (постановление Правительства от 30.05.2007 г. № 783). Социальные общежития создаются органами местного самоуправления и находятся в коммунальной собственности. Формируются они путем строительства нового жилья, реконструкции жилых и переоборудования нежилых домов.

Социальное жилье предоставляется гражданам, которые нуждаются в социальной защите, бесплатно на основании договора найма на определенный срок. Оно не подлежит поднайму, бронированию, приватизации, продаже, дарению, выкупу и залогу.

Плата за социальное жилье состоит из части, которая вносится непосредственно нанимателем, и государственной помощи. При этом плата за жилье, которая вносится непосредственно нанимателем, не должна превышать 20% совокупного дохода нанимателя и членов его семьи, которые проживают вместе с ним.