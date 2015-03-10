Судьи Кицюк и Царевич также отстранены от должностей

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что судьи отстранены от занимаемых должностей в связи с уголовным производством.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что судья Печерского райсуда Сергей Вовк отстранен от должности на два месяца.

4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Судьи Царевич и Кицюк подозреваются в том, что приняли заведомо неправосудные решения по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и других делах.