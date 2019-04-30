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Появилось свежее фото Крымского моста в разгар майских выходных

16:12, 30 апреля 2019
Общество
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На снимке видно, что мост пустует / фото twitter.com/KrimRt

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Снимок, сделанный с высоты птичьего полета, опубликовал на своей странице в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

"Свежайший пролет над мостом. Майские стартовали. За поребриком около двух недель выходных", – подписано фото, на котором запечатлен пустой мост.

Ранее российский ученый Юрий Медовар заявлял, что существует опасность, что Крымский мост, который соединяет оккупированный Россией полуостров с материковой частью РФ, может быть снесен грязевым вулканом.

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Теги: #фото#крымский мост