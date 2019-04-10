Крымский мост будет снесен: эксперт объяснил, как это произойдет (видео)

Эксперт предупредил о природном явлении, опасном для Крымского моста.

Существует опасность, что Крымский мост, который соединяет оккупированный Россией полуостров с материковой частью РФ, может быть снесен грязевым вулканом.

Об этом рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар, пишет "Апостроф".

По его словам, раньше были советские строительные нормы и правила, которые запрещали строить арочные мосты в сейсмических районах не на скальном основании. А там полутвердые глины, которые "дышат" и деформируются.

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"Мне начали рассказывать, что у них нанотехнологии, но геология - это не нанотехнология, а миллионы лет формирований пород. Да, в Санкт-Петербурге знаменитое здание, так называемая "кукуруза" (небоскреб "Лахта центр", - "Апостроф") тоже построено на глинах. Но тем глинам миллиард лет, они тверже гранита, а в Керченском проливе современные, полутвердые, водонасыщенные глины с плавунами и грязевым вулканизмом. Это разные вещи", - отметил эксперт.

И на этих глинах, на двух опорах, посадили пролеты в 10 тысяч тонн. А по ним еще пойдут поезда, а это 6 тысяч тонн, рассказал Медовар. По его словам, должны быть расчеты, проведены изыскания, но, наверное, инженерно-геологические изыскания использовали времен 70-х годов прошлого века, когда действительно хотели строить мост.

"Кстати, рядом с мостом есть грязевой вулкан, который проявляет активность примерно раз в 80 лет. Недавно по телевидению показывали, что в Азовском море, вероятно, сработал грязевой вулкан - рыбаки пришли ловить рыбу, а там двухметровые глыбы глины вышли со дна моря и колоссальный глиняный массив стал на берегу. Там такая мощь, что мост будет просто снесен", - подытожил кандидат геолого-минералогических наук.

На видео - извержение небольшого грязевого вулкана у побережья Азовского моря в Краснодарском Крае РФ