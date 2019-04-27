цей матеріал доступний українською

Мы не довольны статусом митрополии — Филарет

16:30, 27 апреля 2019
Общество
946 0
В ПЦУ не довольны статусом митрополии / фото УНИАН

Об этом почетный патриарх ПЦУ Филарет рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ выбирал патриархов. Я – третий патриарх. А до меня был патриарх Владимир, патриарх Мстислав. Патриархи были! И поэтому для Украины мы есть патриархат. А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы есть Киевская митрополия», — сказал Филарет.

«Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом», — добавил он.

На вопрос, когда Православная церковь Украины сможет получить статус патриархата, Филарет ответил: «Когда объединим все украинское православие в одну церковь».

Читайте такжеПЦУ приобретет статус патриархата после объединения со всей бывшей УПЦ МП и признания ее всем мировым православием

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе создали Православную церковь Украины. Предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Стамбуле подписал Томос, который провозглашает автокефалию новосозданной Православной церкви Украины. 6 января Православная церковь Украины получила Томос от Варфоломея. Теперь процедура получения Украиной церковной независимости официально завершена.

7 января в Софии Киевской состоялось первое богослужение после предоставления Томоса Православной церкви Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #Филарет#Единая поместная церковь в Украине#ПЦУ