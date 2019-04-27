Мы не довольны статусом митрополии — Филарет

Филарет подчеркнул, что в ПЦУ ждут на статус патриархата.

Православная церковь Украины не довольна статусом митрополии и ждет статус патриархата.

Об этом почетный патриарх ПЦУ Филарет рассказал в интервью «Радио Свобода».

«Мы не удовлетворены статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ выбирал патриархов. Я – третий патриарх. А до меня был патриарх Владимир, патриарх Мстислав. Патриархи были! И поэтому для Украины мы есть патриархат. А для внешнего мира, то есть для православного мира, мы есть Киевская митрополия», — сказал Филарет.

«Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом», — добавил он.

На вопрос, когда Православная церковь Украины сможет получить статус патриархата, Филарет ответил: «Когда объединим все украинское православие в одну церковь».

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Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе создали Православную церковь Украины. Предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Стамбуле подписал Томос, который провозглашает автокефалию новосозданной Православной церкви Украины. 6 января Православная церковь Украины получила Томос от Варфоломея. Теперь процедура получения Украиной церковной независимости официально завершена.

7 января в Софии Киевской состоялось первое богослужение после предоставления Томоса Православной церкви Украины.