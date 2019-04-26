Гематомы имеют «альтернативное происхождение»: в РФ отрицают обвинения Сенцова о пытках при задержании

Правоохранители РФ якобы провели тщательную проверку заявления Сенцова и не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

Минюст России отрицает обвинения украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова в пытках при его задержании в 2014 году.

В ответе ведомства Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), где рассматривается жалоба Сенцова, говорится, что зафиксированные гематомы на теле украинца имеют «альтернативное происхождение», сообщает Meduza.

В своем обращении в ЕСПЧ Сенцов писал, что российские власти нарушили ст. 3 (запрещение пыток) и ст. 5 (право на свободу и безопасность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Правоохранители РФ якобы провели тщательную проверку заявления Сенцова и не нашли повода для возбуждения уголовного дела.

В ответе ЕСПЧ Минюст также указал, что дело режиссера рассматривал «суд, созданный на основании закона», а приговор не был основан на показаниях, полученных под давлением.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов в аннексированном РФ Крыму. Он свою вину не признает, а 14 мая 2018 года начал голодать. Активист голодал 145 дней и требовал, чтобы власти России освободили 64 украинских политзаключенных.

Россия ответила на вопросы Европейского суда по жалобе Сенцова. Он требует €12 тыс. компенсации