8 марта ошибочно считают советским праздником - правозащитник

Об этом написал на своей странице в Facebook правозащитник, член украинского Хельсинского союза Владимир Яворский.

"Накануне 8 марта снова слышать, что это праздник советский или коммунистов... это от незнания и неправильного понимания дня, который отмечается ООН и многими совсем не коммунистическими странами в мире", - написал он.

Правозащитник отметил, что этот день является днем борьбы против дискриминации женщин, и поэтому его следует поддерживать и отмечать.

Читайте такжеТреть женщин в Украине страдает - исследование"Изначально Международный женский день был днем протеста против дискриминации женщин. Существует традиция привязывать возникновение Международного женского дня в демонстрации, которую провели 8 марта 1857 года в Нью-Йорке работницы-текстильщицы с требованиями равной с мужчинами зарплаты, улучшения условий труда, 10-часового рабочего дня (марш пустых кастрюль)", - напомнил Яворский.

В Советском Союзе, наоборот, 8 марта утратило первоначальный правозащитное содержание и превратилось в "праздник женщин", когда дарят цветы и подарки.

"В СССР не было принято говорить права и этот день был превращен в просто день женщин. И это надо менять. В Португалии в этот день принято проводить женские вечеринки. В Италии дарят желтые мимозы, как символ женского движения. Во Франции по той же причине дарят фиалки и ландыши. Этот день празднуется на разных континентах и главная его цель - в защите прав женщин. Дискриминация женщин является очень распространенным позорным явлением во многих странах и в Украине так же. Отрицать этот день - все равно, что отрицать то, что у человека есть права", - подытожил правозащитник.