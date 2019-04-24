Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Варфоломей заявил, что Вселенский патриархат молится за то, чтобы президентский срок Зеленского был успешным.

Архиепископ Константинополя и Нового Рима - Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Копию соответствующего письма обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Убедительные одобрение и поддержка, которые вы получили от соотечественников во время голосования, действительно являются свидетельством надежды и доверия к вам и позволяют продлить вести вашу великую страну к еще большим высотам и расширенным горизонтам в будущем", - отмечает патриарх Варфоломей.

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"Мы всегда думаем и молимся за доброжелательных людей, и именно поэтому наша древняя церковь приветствует все инициативы, которые способствуют христианскому единству и диалогу, а также взаимному уважению и мирному сосуществованию во всем мире - среди людей, народов и религий. Наш Духовный центр нежно хранит в своем сердце и мыслях прошлые и нынешние вклады, которые были сделаны для повышения благосостояния и духовного процветания вашей великой нации, как словом, так и делом", - говорится в письме патриарха.

Он отмечает, что Вселенский патриархат и величественный народ Украины объединяют века общей истории и общей борьбы.

"С удовольствием наблюдаем за прогрессом и обновлением, обретаемыми Вашей страной день за днем - обновлением, которое должно быть и судьбой, которую страна должным образом строит. Пусть Господь благословляет Украину и сохраняет в ней мир навсегда. В завершение, мы лично, вместе со всем Вселенским патриархатом, выражаем уверенность относительно вашей харизмы и административных способностей, молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным, и чтобы вы могли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", - подчеркнул патриарх.

Как сообщал УНИАН, в Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно обработанным ЦИК 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек ). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.