Вакарчук неожиданно объявил о скором концерте (видео)

Вакарчук предложил провести концерт на День Киева, 26 мая.

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая.

Соответствующее видео с предложением он опубликовал на странице в Facebook.

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"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы", например, на День Киева, 26 мая", - сказал Вакарчук с поляны на ВДНХ.

По его словам, неплохо было бы "поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой вип-зоны".

Певец также предложил назвать концерт "Океан не молчит".

"Океан не молчит, не молчите и Вы", - резюмировал вокалист и призвал поддержать идею в комментариях к видео.

Как сообщал УНИАН, ранее фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал ситуацию с подготовкой к проведению дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, заявив, что содержание важнее формы.