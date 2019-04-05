"Требую содержания": Вакарчук записал видеообращение относительно дебатов

Вакарчук призвал избирателей требовать от кандидатов в президенты конкретных ответов на вопросы.

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал ситуацию с подготовкой к проведению дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, заявив, что содержание важнее формы.

Соответствующее видео певец выложил на своей странице в Facebook.

“Будут дебаты или не будут. Где они состоятся. Кто их будет модерировать. Кто, какие анализы при этом должен сдавать. Разве это те вещи, которые действительно позволят нам сделать осознанный выбор? И так происходит в течение всей президентской кампании: содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала», - отметил он.

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Вакарчук призвал избирателей требовать от кандидатов в президенты конкретных ответов на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет и каковы конкретные пути реализации этого видения.

«Я, как избиратель, хотел бы знать ответы на вопросы, как тот или иной кандидат в президенты собирается внедрять в Украине верховенство права.

Какая программа реформирования судебной системы?

Как они собираются возвращать домой наших военнопленных и политических заключенных, которые находятся сейчас в российских тюрьмах?

Каким образом они собираются возвращать оккупированные Крым, Донбасс?

Как их полномочия и политический капитал они используют для того, чтобы заменить коррупцию равными правилами для всех?

И, наконец, каким они видят будущее украинской армии и какие конкретные пути для внедрения такого видения?», - отметил певец.

Как сообщал УНИАН, депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала лидеров президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко объяснить свои программы избирателям и представить приоритеты в своей политике на следующие 5 лет.