Геращенко о втором взрыве в Харькове: авто загорелось из-за старой проводки

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, второй машиной была старая «Ауди», в которой замыкала проводка.

«Она просто сгорела. Никто при этом не пострадал. Сам владелец подтвердил, что у него машина «дышала на ладан», - пишет Геращенко.

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В то же время в пресс-службе прокуратуры Харьковской области УНИАН подтвердили факт возгорания автомобиля, однако отметили, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки иномарки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, неизвестные взорвали автомобиль комбата «Слобожанщины» Андрея Янголенко. В результате взрыва пострадали сам владелец авто и его жена.