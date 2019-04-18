Альтернатива в прогрессе: British American Tobacco открыла двери самого большого магазина glo™ в Украине

Магазин открылся в центре Одессы

Новый и самый большой фирменный магазин систем для нагревания табака glo™ стал третьим после таких же в Киеве и Львове. Также успешно работают поп-ап сторы в Днепре, Харькове и Запорожье.

«В сентябре прошлого года мы запустили glo™ в Украине. С тех пор открыли магазины glo™ studios в крупнейших городах страны, и теперь с гордостью представляем магазин в Одессе, который является самым большим в Украине», - подчеркнул Ахсан Иршад, руководитель отдела продуктов нового поколения компании British American Tobacco.

В самом большом магазине Украины курильщики могут испытать устройство непосредственно на месте, также покупатели получат выгодное ценовое предложение.

«Также именно в Одессе мы представляем наше новое устройство мини-формата - glo™ series 2.0 mini», - отметил Ахсан Иршад.

В салоне можно расспросить все об альтернативных способах употребления никотина. Специалисты расскажут все в деталях с профессиональной и потребительской точки зрения. Технологии, стиль, качество и комфорт – главные принципы, которые ощутимы и в девайсе, и в каждом фирменном магазине систем для нагревания табака glo™.

«Во всем мире все больше людей переключаются с классических сигарет на продукты с потенциально сниженным риском. British American Tobacco стремится предлагать потребителям широкий спектр таких альтернатив, в том числе устройство для нагревания табака – glo™. Сегодня насчитывается уже более 2-х миллионов пользователей glo™ по всему миру!», - говорит Ахсан Иршад.

О чем спросить

Консультанты на всех языках смогут дать ответы на самые распространенные вопросы, а также индивидуально объяснить, и местным, и туристам, как работает система нагревания табака glo™, чем она отличается от сигарет и других способов употребления никотина. Под их четким руководством курильщикам можно будет протестировать устройство. Если вы теряетесь в дизайне, то в этом тоже помогут консультанты, а также подскажут, как заказать гравировку для себя или в подарок.

Что важно знать

Страна разработчик – Великобритания. Поэтому в системе нагревания табака glo™ все продумано. Девайс обеспечивает максимальный вкус и наслаждение от табака. При этом токсинов намного меньше в сравнении с обычными сигаретами. В устройство помещается табачный стик, который нагревается без горения до 240 ± 5 °C. Стик нагревается – и выделяется аэрозоль, который содержит на 90-95% меньше токсичных веществ по сравнению с дымом сигареты*. При этом запах от использования glo™ намного приятней, меньше впитывается мебель и одежду и не так ощущается в закрытом помещении. Что также важно – нет никакого пепла. Батарея системы позволяет сделать около 30 сессий без подзарядки. В ассортименте glo™ studio можно выбрать устройство нагревания табака из четырех цветовых вариантов, лимитированную версию девайса glo™ Luxury Edition I, glo™ series 2 | mini, а также пять вариантов вкуса табачных стиков. И также для устройств для нагревания табака glo™ были созданы стики с капсулой с ягодным и мятным вкусом.

Магазин открылся по адресу улица Дерибассовская, 31. В день открытия, а также в сопутствующие выходные посетителей зоны glo™ ожидали специальные предложения и угощения. В качестве подарка торговая сеть дарила контейнер для стиков. Кроме того, гостям подарил музыку диджей, а инстабокс помог запечатлеть улыбки на всю жизнь.

Новый магазин работает без выходных с 10:00 до 22:00, также glo™ можно заказать или получить для тест драйва на сайте myglo.com.ua.

*Сравнение дыма от сжигаемого табака в стандартных сигаретах 3R4F (примерно 9 мг смол) и аэрозоля от нагретого табака в устройстве glo™. Сравнивается 9 вредных компонентов, рекомендованных ВОЗ к уменьшению. Это не обязательно означает, что данный продукт является менее вредным, чем другие табачные продукты.