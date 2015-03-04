Нацгвардия взяла под усиленную охрану особо важные объекты Киевщины, среди них Киевская ГАЭС
Военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии взяли под усиленную охрану важные государственные объекты Киева и Киевской области.
Среди них гидроаккумулирующая электростанция Киевской ГЭС, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии.
«Во исполнение поручения правительства государства военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии приступили к выполнению задач служб по охране важных государственных объектов Киева и Киевской области, среди которых гидроаккумулирующая электростанция Киевской ГЭС. Для охраны и обороны объекта привлекаются наиболее подготовленные нацгвардейцы», - сообщили в пресс-службе.
Читайте такжеМэр Сум поручил усилить охрану вокзалов
Среди основных задач военнослужащих - противодействие возможным террористическим актам на объектах. «Личный состав привлекается к патрулированию определенных маршрутов с целью выявления посторонних лиц и взрывоопасных предметов», - сказано в сообщении.
К выполнению служебно-боевой задачи привлекается также специалист-кинолог со служебной собакой.
Ранее УНИАН сообщал, что железнодорожники усиливают охрану на ж/д пути в Мариуполь.