Нацгвардия взяла под усиленную охрану особо важные объекты Киевщины, среди них Киевская ГАЭС

Среди них гидроаккумулирующая электростанция Киевской ГЭС, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии.

«Во исполнение поручения правительства государства военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии приступили к выполнению задач служб по охране важных государственных объектов Киева и Киевской области, среди которых гидроаккумулирующая электростанция Киевской ГЭС. Для охраны и обороны объекта привлекаются наиболее подготовленные нацгвардейцы», - сообщили в пресс-службе.

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Среди основных задач военнослужащих - противодействие возможным террористическим актам на объектах. «Личный состав привлекается к патрулированию определенных маршрутов с целью выявления посторонних лиц и взрывоопасных предметов», - сказано в сообщении.

К выполнению служебно-боевой задачи привлекается также специалист-кинолог со служебной собакой.

Ранее УНИАН сообщал, что железнодорожники усиливают охрану на ж/д пути в Мариуполь.