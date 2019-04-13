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Избегайте волнений: астрологи рассказали, что можно и что нельзя 13 апреля

05:26, 13 апреля 2019
Общество
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Лучше не браться за новые дела и посвятить время физическому труду / фото slovofraza.com

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Луна в знаке Лев считается благоприятным временем для посещения культурных заведений и душевного общения. Однако стоит всеми силами избегать волнений, говорят астрологи.

В субботу, 13 апреля, многие люди столкнутся с желанием реализовать давно задуманные планы. Будьте внимательны, ведь для периода лунного Льва характерно обманчивое впечатление о том, что ваших сил хватит на все!

Лучше не браться за новые дела и посвятить время физическому труду.

Как сообщал УНИАН, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет весной-летом 2019. 

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Теги: #астролог#Гороскоп