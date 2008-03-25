По дороге в Евпаторию можно фильмы про войну снимать

Заместитель прокурора Автономной Республики Крым Тамила ДРОБИЦКАЯ требует от крымских управлений Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел сознательнее отнестись к поиску и привлечению к ответственности поджигателей лесов и земель полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ДРОБИЦКАЯ заявила в Симферополе на межведомственном совещании по вопросам противодействия преступлениям и правонарушениям в земельной сфере.

«На каждый пожар, когда горит 200, 300, 500 гектаров земли, стерни, соломы, выезжают расчеты: пожарные и милицейские, - и ни одного человека (поджигателя – УНИАН) не установили, - возмутилась зампрокурора АРК. - Что за зайчики у нас прыгают по Крыму, которые уже сожгли все посадки и пол-Крыма?».

«Зачем туда (на пожары – УНИАН) выезжать? Если б сейчас подсчитать, сколько стоит выезд всех этих расчетов, то я не знаю, в чем целесообразность таких выездов и, вообще, такой работы», - сказала зампрокурора автономии, обращаясь к крымским представителям МЧС и МВД.

Т.ДРОБИЦКАЯ в качестве примера привела территорию вдоль дороги из Симферополя в Евпаторию, где "полностью сожжены посадки". "Дорога из Симферополя в Евпаторию - это можно фильмы снимать о Второй или Первой мировой войне. Полностью сожжены посадки", - заявила заместитель прокурора Крыма.

Она потребовала, чтобы в этом году МЧС и МВД «более жестко» подходили к поиску поджигателей «земель и леса» Крыма.