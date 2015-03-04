В школах Житомира карантин продлен до 7 марта

12:47, 04 марта 2015
Общество
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В учебных заведениях Житомира из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями карантин продлен до 7 марта включительно.

Эпидемиологическая ситуация в городе остается неблагоприятной

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Житомирском городском совете, исполком городского совета сегодня принял решение продлить карантин в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной.

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Как сообщал УНИАН, в учебных заведениях города Житомир с 25 февраля по 3 марта был приостановлен учебный процесс из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями.

Также на этот период запрещено проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для детей.

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