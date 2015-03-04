В школах Житомира карантин продлен до 7 марта
12:47, 04 марта 2015Общество
256 0
В учебных заведениях Житомира из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями карантин продлен до 7 марта включительно.
Эпидемиологическая ситуация в городе остается неблагоприятной
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Житомирском городском совете, исполком городского совета сегодня принял решение продлить карантин в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной.
Читайте такжеВесенние каникулы в киевских школах продлят до 4 апреля
Как сообщал УНИАН, в учебных заведениях города Житомир с 25 февраля по 3 марта был приостановлен учебный процесс из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями.
Также на этот период запрещено проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter