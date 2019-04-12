Надя Дорофеева оголила грудь и завела сеть (фото)

Звезда позирует в мини-платье, обнажив зону декольте.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева очаровала своих поклонников новым "горячим" фото.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем поп-дива предстала в леопардовом мини-платье, оголив на камеру зону декольте.

Дополнила образ Надя Дорофеева ярким макияжем с акцентом на губы и массивными украшениями на шее и руках.

"Ухххх, какая же красивая", "Как красиво", "Милашка", "Ах, какая грудь", - пишут в комментариях под фото.

Ранее популярная украинская группа "Время и Стекло" представила свою первую украиноязычную песню "Дим".