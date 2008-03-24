Путин наградил Владимира Винокура орденом
21:33, 24 марта 2008Общество
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"За заслуги перед Отечеством" III степени
|Владимир Путин
Как отмечается в сообщении пресс-службы главы Российского государства, этой награды художественный руководитель федерального государственного учреждения культуры "Государственный театр пародий под руководством В.Винокура" удостоен за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность.
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