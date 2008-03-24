Путин наградил Владимира Винокура орденом

"За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент России Владимир Путин наградил Владимира Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Президент России Владимир Путин наградил Владимира Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Как отмечается в сообщении пресс-службы главы Российского государства, этой награды художественный руководитель федерального государственного учреждения культуры "Государственный театр пародий под руководством В.Винокура" удостоен за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность.

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