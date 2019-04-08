Не прошло и пяти лет: дело об убийстве Бузины сдвинулось с мертвой точки

Теперь заседания будут проходить почти каждую неделю, поэтому в столичной прокуратуре выразили надежду, что это значительно ускорит процесс рассмотрения дела.

Прокурор начал зачитывать обвинительный акт по делу об убийстве публициста Олеся Бузины.

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Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. "Суд согласился с позицией прокуратуры, расценив безосновательные ходатайства защиты об отводе всего состава суда присяжных как злоупотребление правом и попыткой затянуть процесс судебного разбирательства, который и так продолжается уже второй год", – сказала Максимец.

Она объяснила, что на одном из прошлых заседаний суд определился с датами заседаний по этому делу вплоть до июля. "И теперь заседания будут проходить почти каждую неделю, что значительно ускорит процесс рассмотрения этого дела", – говорит Максимец.

На заседании 8 апреля прокурор приступил к оглашению обвинительного акта, который состоит из 30 страниц. Заслушав больше половины обвинительного акта, суд объявил перерыв в заседании до 15 апреля.

По словам Максимец, далее суд определит порядок исследования доказательств. "Это может быть сначала исследование письменных доказательств, затем допрос свидетелей. Или сначала допрос свидетелей, а затем исследование письменных доказательств. Обвиняемых, как правило, допрашивают в конце", – сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, публициста Олеся Бузину убили в апреле 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве. 28 ноября 2017 года прокуратура города Киева направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт относительно подозреваемых в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Обвиняемые вины не признают.