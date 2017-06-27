Прокуратура завершила расследование убийства Бузины

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в деле об убийстве журналиста Олеся Бузины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Читайте такжеПрокуратура обжалует снятие домашнего ареста с подозреваемых в убийстве Бузины

По результатам расследования 27.06.2017 подозреваемым Андрею Медведько и Денису Полищуку, а также их адвокатам, вручены уведомления о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам расследования.

Прокуратура заявила, что по уголовному делу провели все необходимые следственные и процессуальные действия. К материалам досудебного расследования среди прочего приобщены выводы судебной экспертизы генетической идентификации и ответа на запросы о предоставлении международной правовой помощи, поступивших из компетентных органов Соединенных Штатов Америки и Италии.

Действия подозреваемых квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

После ознакомления сторон уголовного производства с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет передан в суд.

Как известно, Бузину застрелили 16 апреля 2016 года на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалеку от дома, где он жил. По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – граждане Медведько и Полищук.