Депутаты определили помощь в 250 грн на ребенка в возрасте до 3-х лет
23:37, 02 марта 2015Общество
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ВР Украины приняла закон ”О внесении изменений в статью 5 Закона Украины ”О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям” (относительно социальной защиты детей) (регистрационный № 2263).
Депутаты определили помощь в 250 грн на ребенка в возрасте до 3-х лет / Фото: lenta-ua.net
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 народных депутатов из 283, зарегистрированных в сессионном зале.
На заседании парламента министр социальной политики Павел Розенко отметил, что данным законом предусмотрено ”оказать адресную помощь малообеспеченным семьям на детей от 0 до 3-х лет и установить такую помощь малообеспеченным семьям в сумме 250 грн”.
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Он напомнил, что на сегодняшний день такие выплаты - в 250 грн существуют для детей от 3 до 13 лет и 500 грн - от 13 до 18 лет.
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