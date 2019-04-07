Благовещение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе
Православные христиане в воскресенье, 7 апреля, отмечают один из 12-ти главных христианских праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Название праздника отражает само событие, произошедшее в этот день и описанное в Евангелии от Луки. Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил ей благую весть о том, что она, будучи девой, от Духа Святого родит Иисуса Христа − Мессию, приход которого ожидал тогда израильский народ.
Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова. В этот день у верующих существует обычай выпускать на волю голубей, поскольку голубь является символом Святого Духа, который сошел в этот день на Деву Марию.
В отличие от Пасхи, Благовещение Богородицы относится к категории "неподвижных" церковных праздников, отмечаемых всегда в один и тот же день (7 апреля).
Всем, кто отмечает светлый праздник, можно подарить радость открыткой или поздравлением в стихах и прозе.
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С прекрасным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы поздравляем всех верующих христиан! Пусть в этот святой день каждому дому солнце дарит лучи доброты, уюта, нежности, искренности и бескорыстной любви, прогоняя все печали, невзгоды и горести!
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Поздравляю с большим христианским праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!
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Поздравляю с Великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать. Пускай материальные и духовные блага будут в изобилии, а в дверь стучатся только благие вести!
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Желаю много радости и света,
Пусть Благовещенье осветит путь.
И круглый год хорошие приметы
к вам в дом войдут.
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Пусть милость Господня
хранит круглый год.
Надежду и веру
нам праздник несет.
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Хороших новостей, любви и веры
Тебе желаю я без меры.
Пусть Благовещенья тепло и свет
Несут надежду, когда в сердце ее нет.
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Пусть матерь Божья благодатью
Покроет вас и весь ваш дом.
Чтоб недруг злой или предатель
Не поселился хитро в нем.
Пускай Святая Богоматерь
В день Благовещенья спасет.
И пусть все то, что чисто, свято,
Вам радость, счастье принесет!
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Солнце ярко засияло,
Птицы стали звонче петь,
Благовещенье настало,
Чтобы всех добром согреть.
Чтобы сделать мысли чище,
Сердце верой наделить,
Чтоб с любовью и надеждой
Каждый мог на свете жить!
На Благовещение издавна принято приходить на службу в храм с детьми. Также в этот день не занимались домашними делами и не начинали полевые работы.
Ранее УНИАН рассказал о других традициях праздника.