Благовещение 2019 - что можно и нельзя делать в этот день

В день Благовещения — Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего.

Один из главных православных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы – отмечается в это воскресенье, 7 апреля. В день Благовещения — Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего.

Что можно делать на Благовещение

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Благовещение Пресвятой Богородицы совпадает с серединой самого строгого Великого Поста, однако в честь праздника разрешается есть рыбу. Мясо, яйца, молоко при этом по-прежнему исключаются из трапезы.

Православным на Благовещение стоит чаще ходить в церковь и обязательно исповедоваться. Самый правильный подход – это провести день с семьей, в молитве и с чистыми мыслями, навещать родственников и не отвлекаться на мирские проблемы.

Что нельзя делать на Благовещение

Не реомендуется на Благовещение заниматься тяжелаой работой, трудом на земле и обрезанием деревьев. Однако следует помнить, что праздник -это не оправдание бездействия. Церковь говорит о том, что в день Благовещения, как и другие большие церковные праздники, каждому верующему христианину следует постараться отложить свои дела ради присутствия в храме и молитвы. Затем - человек волен сам выбирать себе занятие.

Главное – не погрязнуть в суете, заботах, гневе, раздражении и т.д. По возможности отложить все-то, что может помешать вам встретить это Праздник с радостью и благодарностью.

Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не стоит до вечера заниматься приготовлением еды.

Также в этот день не стоит жениться или устраивать поминки.

Как сообщал УНИАН, Лазарева суббота у православных христиан - это суббота перед Вербным воскресеньем, суббота шестой недели Великого поста. В этом году Лазарева суббота выпадает на 20 апреля.