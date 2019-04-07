Календарь событий: почему нет рук у Венеры Милосской, как Луизиана стала американской, сокровища Помпей, откуда взялась компьютерная «мышь», из-за чего развалился «Битлз», история Галилея и рок-н-ролла

8 апреля

Неделя начинается с Международного дня цыган. Праздник был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран. На мероприятии также был создан Международный союз цыган (International Romani Union, IRU) и приняты национальные символы: флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией. В настоящее время IRU объединяет цыганские общественные организации 42 стран. Первое упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича. Сегодня численность цыганского населения составляет примерно 18 миллионов человек, в Европе к цыганам причисляют себя около 10 миллионов человек. География расселения цыган включает страны как Северного, так и Южного полушарий: Албания, Румыния, Молдова, Хорватия, Аргентина, Беларусь, Украина, Канада, Бразилия, Россия и другие страны. Приняты шесть основных ветвей цыган: три западных и три восточных. К западным относят Рома (самоназвание цыган), Синти и иберийских цыган. К восточной группе относят Люли, Лом и Дом. Кроме того, существуют малые цыганские группы. По данным МВД Украины, в нашей стране около 3100 мест компактного проживания ромов общей численностью более 100 тысяч человек. Общая численность диаспоры составляет порядка 48 тысяч человек, большая часть которых проживает в Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях. Кстати, 2 августа - Международный день Холокоста ромов, который отмечается в Украине согласно постановлению Верховной Рады от 8 октября 2004 года.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 8 апреля 1341 года на Капитолийском холме в Риме, в Сенатском дворце, где сегодня заседает Муниципальный совет, был увенчан лавровым венком 36-летний Франческо Петрарка - итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, ученик Варлаама Калабрийского. Это действо было совершено в знак признания его лучшим поэтом и непревзойденным знатоком античной литературы. Событие было знаковым: именно так после тысячелетнего перерыва возродилась древняя греко-римская традиция увенчания лаврами выдающихся личностей. Кстати, предложение провести такую «коронацию» одновременно прислала Петрарке и парижская Сорбонна, но тот предпочел Рим. Перед церемонией триумфатора предварительно проэкзаменовал по классической филологии неаполитанский король Роберт Мудрый. Он был поражен познаниями автора сонетов к Лауре, за что и подарил Петрарке подбитую горностаем пурпурную мантию для церемонии. Многие историки культуры сходятся во мнении, что именно с этой символической даты началась эпоха Возрождения.

8 апреля 1766 года в Америке была запатентована первая в мире пожарная лестница. Необходимость в ней возникла в связи со строительством первых многоэтажных зданий, когда спасать людей в случае пожара с самых верхних помещений было очень проблематично. Первая пожарная лестница была высотой менее 10 метров. Рекорд же высоты современной лестницы для использования при тушении пожаров был поставлен в 2000 году - автоподъемник марки F88HLA может подняться на 88 метров.

В 1820 году в этот день на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентротас и французский моряк нашли статую, известную миру как Венера Милосская - древнегреческая скульптура, созданная приблизительно между 130 и 100 годами до нашей эры. Изображает Афродиту - греческую богиню любви и красоты. Выполнена статуя из белого мрамора. В высоту она достигает 203 см и имеет идеальные пропорции человеческого тела, соответствующие правилу «золотого сечения». Изначально она хранилась во дворце как личная собственность королей Франции и была почти неизвестна публике. Статуя неполная. Недостает рук и оригинального плинтуса или основной платформы. Они были утеряны уже после обнаружения скульптуры. Считается, что на платформе было указано имя создателя. Это - известный мастер эллинистической эпохи Александрос Антиохийский. В настоящее время этот древний шедевр находится в Париже в Лувре. Свое название статуя получила от греческого острова Милос, где и была обнаружена.

В 1911 году Хейке Камерлинг-Оннес, голландский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1913 году, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День куража, Международный день Будды, День сброса зимней шкурки и Международный день рисования птиц.

Именины у Гавриила, Анны, Аллы, Ларисы и Василия.

9 апреля

Во вторник нет международных официальных праздников, но есть примечательные исторические даты. Так, 9 апреля 1682 года французский путешественник и исследователь Северной Америки Рене-Робер Кавелье де Ла Саль, первым из европейцев спустившийся вниз по течению Миссисипи, высадился в устье этой реки и водрузил там деревянный крест и французский флаг. Так Ла Саль провозгласил владением своей родины большую, чем сама Франция, территорию – от американских Великих озер на севере до Мексиканского залива на юге. Ла Саль объявил, что новой колонии присваивается имя Луизиана в честь короля Людовика XIV. В 1803 году Наполеон продаст эту землю США. Штаты впоследствии помимо самой Луизианы «нарежут» из этой территории еще 12 штатов: Миссури, Небраску, Айову, Арканзас, Северную и Южную Дакоту, Канзас, Миннесоту, Монтану, Вайоминг, Колорадо и Оклахому.

В этот день в 1799 году английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства «веселящего газа». Это – оксид азота, соединение с химической формулой N₂O. Называется «веселящим газом» из-за производимого им опьяняющего эффекта. При нормальной температуре - бесцветный негорючий газ с приятным сладковатым запахом и привкусом.

9 апреля 1963 года Уинстону Черчиллю, впервые иностранцу, Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.

9 апреля 1966 года Ватиканом был официально отменен просуществовавший более четырех столетий так называемый Индекс запрещенных книг. В него включались неугодные церкви произведения богословов, ученых и беллетристов. Первый Индекс был издан в 1559 году по инициативе папы римского Павла IV. По мнению историков и исследователей, это было неслучайно. Дело в том, что до своего избрания на этот высокий пост Павел IV был Верховным инквизитором. Последнее переиздание Индекса произошло в 1948 году и состояло из 4 тысяч наименований различных произведений. Среди запрещенных авторов были Джордано Бруно, Спиноза, Оноре де Бальзак, Жорж Санд, Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя. За все годы в свет вышло 32 издания Индекса. Примечательно, что 12 из них были выпущены уже в 20 веке.

9 апреля 1989 года американец Дуглас Энгельбарт получил премию в 10 тысяч долларов за создание компьютерной «мыши», весь гонорар он внес в качестве первого вклада за скромный загородный домик. Уже в 1997 году за вклад в развитие компьютерных технологий Дуглас Энгельбарт был награжден премией Лемельсона в 500 тысяч долларов. А чуть позже – престижной наградой Тюринга. История следующая: в 1963 году Энгельбарт основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них стали NLS (oNLine System) – гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «мышь», которые не предназначались для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов. NLS со временем обрастала новыми возможностями. В ней появился первый в истории компьютеров графический интерфейс, основанный на всплывающих окнах (автором идеи стал Дуглас), е-мейлер, разные опции для печати текста. В программе были даже встроенные возможности проведения телеконференций, что казалось в 1960-х годах чем-то фантастическим. 9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбарт презентовал конечную версию своего NLS на крупной компьютерной конференции в Сан-Франциско, это было как гром среди ясного неба. В 1970-х годах лаборатория Дугласа участвовала в проекте ARPA по созданию компьютерной сети, а NLS использовалась для создания первой онлайновой базы данных. Именно Стэнфорд, в котором работал Энгельбарт, стал вторым узлом ARPANET. В 1986 году Энгельбарт навсегда оставил корпоративный бизнес, вместе с дочерью основав свою собственную компанию Bootstrap Institute.

В 1970 году в этот день Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «The Beatles». Тогда говорили, что все проблемы из-за бизнеса, который к тому времени имел каждый из участников легендарной группы. Стоит отметить, что сам Пол выиграл 15 (!) «Грэмми» как в составе «The Beatles», так и за сольную карьеру. Первую награду он получил в 1965 году с группой как «Лучший новый артист», а последнюю - в 2012 году как продюсер за «Band on the Run». История имеет обыкновение повторяться, так что не удивляйтесь, если это не последняя награда Пола Маккартни.

Верховная Рада Украины 9 апреля 2015 года приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Понятие символики таких режимов включает в себя не только гимн, герб, флаги, лозунги, но и изображения, а также разные памятные знаки деятелям компартии и советской власти, названия улиц, городов и других административных единиц. «Изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе сувенирной символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР…, или их фрагментов на всей территории Украины запрещено», - говорится в законе.

Неофициальный праздник - День восходящего солнца.

Именины у Ефрема, Феодосия, Ивана, Александра и Павла.

10 апреля

В среду - Международный день движения сопротивления. Он посвящен всем, кто противостоял фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

10 апреля еще отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми. Традиция отмечать этот День пришла из США. Идейным вдохновителем его учреждения была Клаудия Эварт. Она потеряла брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала это. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля – день рождения сестры. Впервые праздник был проведен в 1998 году, он стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем распространился по всему миру.

10 апреля 1710 года в Англии вступил в силу «Статут королевы Анны» – первый в истории закон об авторском праве. Согласно этому документу, автор получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении этого срока право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок. Закон привел к бурному росту книгоиздательства. Но еще более благотворное влияние он оказал на периодику. Закон установил ряд фундаментальных принципов охраны права на произведения, которые были впоследствии утверждены на законодательном уровне другими странами. К примеру, во Франции соответствующий закон был принят лишь в 1777 году.

В 1814 году в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший, и по сей день являющийся, самым юным доктором наук.

В 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого - пластинчатый замочек для кончика иглы. Он тут же продал права на свое изобретение за 400 долларов. Кстати, в 1826 году Уолтер получил патент на принципиально новую конструкцию прядильной машины. К сожалению, денег на создание этого новшества Хант найти так и не сумел, а поэтому продал свое изобретение за гроши. Вообще такое поведение стало отличительной чертой Уолтера Ханта - он продал абсолютно все свои патенты, так и не сумев извлечь материальную выгоду ни из одного своего изобретения. Но в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью 1849 года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всем мире эту булавку называют английской. Впрочем, археологи находили подобные заколки в раскопах, относящихся к XIV–XIII веку до нашей эры. Вывод - все новое на самом деле является хорошо забытым старым.

В 1963 году в результате аварии реактора затонула американская атомная подводная лодка «Трешер». Погиб весь экипаж - 129 человек.

10 апреля 1973 года Рон Галелла проиграл им же возбужденное дело «против Жаклин Онассис (Кеннеди) и Соединенных Штатов». Галелла – один из самых знаменитых, самых богатых, ну и самых ненавистых фотографов-папарацци в Америке. Дело было построено на том, что Галелла обвинял вдову президента США Джона Кеннеди в том, что она при содействии агентов ФБР организовала его незаконное преследование. К слову, Рону до этого момента уже доставалось от других известных личностей: Марлон Брандо сломал ему челюсть и выбил четыре зуба, Ричард Бартон и Элизабет Тейлор натравили на него своих телохранителей. Но самые главные скандалы в жизни фотографа оказались связаны именно с Жаклин Кеннеди-Онассис. Буквально в течение пяти лет он не давал ей прохода. Суд начисто отмел все жалобы папарацци. Более того, фотографу было запрещено приближаться к самой ответчице и ее детям. От всего этого шума скандальная слава фотографа, естественно, только выросла.

Неофициальные праздники - День банана и День составления загадочных словарей.

Именины у Лазаря, Стефана, Евстратия, Василия, Николая и Ильи.

11 апреля

В четверг - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он учрежден в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Одним из крупнейших и был Бухенвальд, который начал функционировать близ немецкого города Веймара 19 июля 1937 года. По признанию самих эсэсовцев, узник, продолжительность жизни которого в лагере составляла менее года, приносил почти полторы тысячи рейхсмарок чистой прибыли. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них - около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей. На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда, является не только военным преступлением. Это было квалифицировано как преступление против человечества.

11 апреля - Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Он отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения в день рождения Джеймса Паркинсона – английского врача, описавшего болезнь, носящую ныне его имя. По решению 9-й Конференции ВОЗ, прошедшей в Люксембурге в 2005 году, символом болезни Паркинсона стал красный тюльпан. Дело в том, что в 1980 году голландский садовод Ван Верельд, страдавший этим заболеванием, вывел новый сорт тюльпана в красно-белых тонах и назвал его «тюльпан доктора Паркинсона».

11 апреля 1919 года при Лиге Наций была создана Международная организация труда (ILO), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Это была первая межправительственная организация для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства. Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919 году. Француз Альбер Тома был избран первым генеральным директором МОТ. Всего на ней было представлено 45 государств. В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством ООН. На сегодня участниками МОТ являются 185 государств, в том числе Украина. Штаб-квартира и исполнительные органы МОТ находятся в Женеве. Здесь же проводится Международная конференция труда.

В 1981 году во время гастролей в немецком городе Фюрте заявили о своем невозвращении в СССР дирижер Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович - сын и внук композитора Дмитрия Шостаковича. В том же году они переехали в США.

Неофициальные праздники - Всемирный день анимешника, День неумелых рук и День трех драконов.

Именины у Кирилла, Марка, Иоанна, Евстафия, Михаила и Ивана.

12 апреля

В пятницу - Международный день полета человека в космос. Он был учрежден в 2011 году на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции Организации стали свыше 60 государств. История праздника такова: 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Кстати, прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены его четвероногие друзья. В августе 1960 года «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Первый в истории космонавтики международный полет состоялся 15 июля 1975 года – первопроходцами были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон». Сейчас вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. На Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной системы и несут на себе послания внеземным цивилизациям. В октябре ежегодно проводится Всемирная неделя космоса, посвященная еще одному значимому событию — 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли.

Символично, что в Украине 12 апреля отмечается День работников ракетно-космической отрасли страны. Поздравляем всех причастных к этой дате!

12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Он был обвинен в признании «ложного учения» Николая Коперника о том, что «Солнце, а не Земля, находится в центре мира, и что последняя движется, в том числе совершает оборот вокруг Солнца за один год». Ученого держали в заключении во Дворце святой инквизиции. Однако он пользовался необычайными привилегиями – занимал три комнаты, имел в своем распоряжении слугу, получал от друзей передачи, а также вел переписку. Причина этого заключалось в том, что, хотя учения Коперника и были под запретом, но не возбранялась форма диалога-диспута. На допросах Галилей долго отпирался, но под угрозой пыток вынужден был отречься от «ереси, внушенной ему дьяволом». Галилей был приговорен к тюремному заключению на срок, который установит Папа Римский. Его объявили не еретиком, а «сильно заподозренным в ереси», такая формулировка также была тяжким обвинением, однако спасала от костра. После оглашения приговора Галилей на коленях произнес предложенный ему текст отречения. Копии приговора по личному распоряжению Папы Урбана были разосланы во все университеты католической Европы. Папа не стал долго держать Галилея в тюрьме. Вскоре после вынесения приговора его поселили на одной из вилл Медичи, откуда он был переведен во дворец своего друга, архиепископа Пикколомини в Сиене. Спустя пять месяцев Галилею было разрешено отправиться на родину, и он поселился в Арчетри, рядом с монастырем, где находились его дочери. Здесь он провел остаток жизни под домашним арестом и под постоянным надзором инквизиции.

В 1903 году в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

В 1954 году на студии Decca Records была записана песня Билла Хейли «Rock Around the Clock», положившая начало массовой популярности рок-н-ролла.

Видео: 33Evenstar

В 1975 году впервые экспериментально был подтвержден феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в его лаборатории в английском Университете Халла. В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.

В 1988 году Бюро патентов и торговых марокСША выдало первый патент за животное – лабораторную мышь, улучшенное с помощью генной инженерии.

Неофициальные праздники - День плетения из солнечных лучей и Всемирный фестиваль овсянки.

Именины у Ивана, Софрония, Зосимы и Захара.

13 апреля

В субботу - Всемирный день рок-н-ролла. Праздник отмечается 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для него, произошло днем ранее - 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам. Легенда стиля - однажды вечером диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид взял на себя смелость «прокрутить» в эфире записи в стиле ритм-энд-блюза. А чтобы не шокировать «белую» публику, придумал ему другое название — «рок-н-ролл». Благодаря Алану Фриду, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным всем, независимо от цвета кожи. Первой звездой рок-н-ролла среди «белых» исполнителей стал певец гитарист Билл Хейли. Его коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех. Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли. В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле - поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию «битломании».

В этот день в 1895 году при раскопках Помпей были найдены горы сокровищ.

Впервые на развалины Помпей, ставших жертвой извержения Везувия в 79 году нашей эры, наткнулся известный архитектор из Рима Доменико Фонтана еще в 1599 году. В то время он прокладывал подземный водопровод в толще холма над погребенными Помпеями. Однако раскопки города начались лишь в середине 18 века, а систематический характер они приобрели во второй половине 19 века. Но 13 апреля 1895 года при раскопках был найден скелет, с легкой руки кого-то прозванный «античным скупым рыцарем». Более меткого прозвища придумать было нельзя: скелет нашли лежащим среди горы сокровищ. Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервиз из 108 предметов, среди которых – кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки, более тысячи золотых монет невероятной нумизматической ценности. Найденные сокровища были тайно проданы Ротшильдам. Но, как это часто бывает, кто-то из дельцов, нагревших руку на сделке, проболтался. В итоге разгорелся скандал, но в результате все сокровища оказались в Лувре.

В 1923 году состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона «Уэмбли».

В 1925 году заработала первая в мире регулярная грузовая авиалиния Детройт - Чикаго. Ее организовал Генри Форд. Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

В 1943 году берлинское радио сообщило о найденных в Катынском лесу Смоленской области России массовых захоронениях польских офицеров. Подчеркивалось, что Катынский расстрел был проведен НКВД весной 1940 года. В 1990 году ТАСС передал сообщение, признающее ответственность НКВД СССР за трагедию в Катынском лесу.

В 1962 году в этот день состоялось первое выступление «The Beatles» в «Star Club».

В 1967 году прошло первое выступление «The Rolling Stones» за «железным занавесом» - в Варшаве.

Неофициальные праздники - День общения с духом безмятежности, День мецената и благотворителя и Тайский Новый год.

Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана и Иосифа.

14 апреля

Последний день недели «отдыхает» от официальных международных праздников. Но показателен значимыми датами. Так, 14 апреля 1865 года на 16-го президента США Авраама Линкольна было совершено покушение, в результате которого он был ранен. На следующий день Линкольн скончался.

В 1871 году в этот день в Германии был учрежден парламент - рейхстаг.

В 1909 году была создана Англо-Персидская нефтяная компания. Ныне - «British Petroleum».

Еще в этот день в 1927 году первый автомобиль «Volvo» сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге. Поэтому 14 апреля считается Днем рождения компании «Volvo». У истоков основания теперь всемирно известной автомарки стояли два инженера Ассар Габриэльссон и Густаф Ларсон, работавшие тогда в концерне SKF по производству подшипников. По легенде, однажды летним вечером 1924 года, сидя в стокгольмском ресторане «Sturehof» за кружкой пива, эти два молодых человека решили взяться за выпуск автомобилей. Тут же один из них предложил и название «Volvo» – от латинского глагола «volvere», что означает «катиться, вращаться». Изначально «Volvo» была создана как дочерняя компания SKF. Первый серийный легковой автомобиль имел название «OV-4». Сразу же был создан и фирменный знак компании – «символ Марса» – круг со стрелой, который и сегодня гордо располагается в центре решетки радиатора. «OV-4» прозвали Якобом, он был оборудован 1,9-литровым 4-цилиндровым двигателем с боковыми клапанами, мощностью 28 л.с. Он был спроектирован по американскому дизайну, имел мощное шасси и независимую подвеску с длинными рессорами спереди и сзади. Максимальная скорость автомобиля была 90 км/ч. Под обозначением «OV-4» он предлагался с открытым кузовом, вариант «PV-4» был седаном. Открытая версия стоила 4,800 шведских крон, «PV-4» – 5,800 шведских крон. Исключительно состоятельные клиенты были покупателями автомобилей «Volvo» в 1930-е годы – эта марка позиционировалась как автомобиль для богатых людей. Вскоре за легковыми последовало создание обширного семейства грузовых машин. В 1928 году компания произвела свой первый грузовик, затем и автобусы. В 1935 году компания обрела полную независимость от SKF. Начало Второй мировой войны практически не повлияло на деятельность «Volvo». Этому способствовал объявленный в феврале 1940 года нейтралитет Швеции. Но с наступлением мира военная автотехника постепенно стала одной из важнейших сфер деятельности компании. К середине 1950-х годов относится расцвет «Volvo». На сегодня это - шведский концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели различного назначения, разнообразную сельскохозяйственную, лесную и бытовую технику, а также различное оборудование. Свое производство легковых автомобилей «Volvo» продал в 1999 году концерну «Ford», который в 2010 году перепродал его концерну «Geely». Штаб-квартира «Volvo» находится в Гетеборге. Акции концерна разделены между многими владельцами. Торговая марка «Volvo» принадлежит одновременно концерну «Volvo» и компании «Volvo Personvagnar AB». Кроме того, концерну «Volvo» принадлежат марки: Renault Trucks, Mack, Nissan Diesel, Prevost, Nova Bus. Концерн делится на 9 производственных компаний и 11 бизнес-подразделений, имеет свои заводы в Европе и Азии.

14 апреля 1929 года в Монте-Карло стартовал первый автопробег Гран-при Монако – на сегодня один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формулы-1» на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако. Тогда в автопробеге приняли участие 16 гонщиков, которые должны были пройти 100 кругов общей протяженностью 318 км. Победителем первого Гран-при стал Вильямс, представлявший команду «Molsheim» на автомобиле «Bugatti 35-B».

Стоит отметить, что появление Гран-при Монако в международном календаре автоспорта – заслуга президента Гран-при Антони Ноэса, который еще в середине 1920-х годов с друзьями организовал ассоциацию «Automobile Club de Monaco». Благодаря его усилиям, огромному желанию и организаторскому таланту, и, конечно же, при активной поддержке и заинтересованности Принца Луиса II, стартовало это событие, которое с годами приобрело мировой масштаб в самом маленьком после Ватикана европейском государстве.

В 1956 году в этот день сотрудники компании Ampex Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали миру свое изобретение - первый видеомагнитофон, причем в трех экземплярах. Новинка предназначалась исключительно для профессионального использования в телестудиях. Для бытового применения он был малопригоден из-за габаритов и баснословной цены. Тем не менее, продукция Ampex при большом спросе и полном отсутствии конкуренции имела невероятный успех. Был даже небольшой период времени, когда сам процесс видеозаписи называли «ампексированием».

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Нана Черная