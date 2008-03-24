Спасателям не удалось поднять ”Нефтегаз-67”: работы продолжаются

Продолжаются спасательные работы на месте катастрофы украинского судна „Нафтогаз-67” в Южно-Китайском море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня во второй половине дня Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей КАМЫШЕВ на штабном судне гонконговской спасательной службы посетил место проведения спасательных работ.

Компетентные китайские чиновники проинформировали посла о ходе выполнения спасательных работ. В настоящее время к 12 водолазам, которые продолжают попытки попасть внутрь судна, присоединились еще 14.

Была осуществлена попытка закачать воздух под корпус судна, но она была неудачной. Поднять судно не удалось, но удалось стабилизировать его положение и прекратить дальнейшее погружение в ил. Спасательными службами принято решение привлечь к работам более мощный плавучий кран.

Консул Украины в КНР также встретился со спасенными членами экипажа. Моряки размещены в гостинице, обеспечены питанием, одеждой, им предоставлена возможность общаться с родными в Украине. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Посол С.КАМЫШЕВ встретился также с капитаном судна и третьим помощником.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна “Нафтргаз-67” (владелец “Черноморнефтегаз”, Украина) и балкера “Яохай” (КНР).

На судне “Нафтогаз-67” находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семь членов экипажа – один гражданин Китая и шесть украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе и были подобраны спасателями в открытом море.

18 украинских моряков в данное время считаются пропавшими без вести.