В Севастополе задержан депутат - член преступной группировки „Сейлем”

В Севастополе работники милиции задержали участника организованной преступной группировки „Сейлем”, который в настоящее время является депутатом Железнодорожного районного совета Симферополя.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, 46-летний депутат ранее уже привлекался к уголовной ответственности за двойное убийство граждан Грузии, которое он совершил еще в мае 1995 года в Симферополе. Однако, благодаря коррумпированным связям в органах власти, тогда ему удалось избежать уголовной ответственности. Вместо статьи 115 „Преднамеренное убийство” Уголовного кодекса Украины следствие переквалифицировало совершенное им преступление в “убийство в состоянии аффекта», поэтому на основании статьи 106 „Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания в связи с окончанием сроков давности” убийца никакого наказания фактически не понес. Более того, он продолжал оставаться в составе организованной преступной группировки.

Затем злоумышленника во второй раз пытались привлечь к уголовной ответственности за вымогательство. Однако из пострадавшего „сделали” душевно больного и отправили в психиатрическую больницу, а преступник вновь избежал ответственности.

Кроме того, уже на работе депутата райсовета он занимался вымогательством у мелких частных предпринимателей, которые работали на Привокзальной площади Симферополя.

Задержали депутата в Севастополе, когда он приехал к бывшей жене. Как выяснилось, он угрожал, бил женщину и ее нынешнего мужа, похищал ребенка. Именно заявление бывшей жены об угрозе убийства и стало одним из оснований для задержания злоумышленника работниками милиции. У депутата был изъят обрез винтовки иностранного производства.

В настоящее время милиция проверяет причастность злоумышленника к совершению других преступлений. Также планируют пересмотреть качество следствия по уголовным делам по преступлениям, которые инкриминировались участнику организованной преступной группировки ранее.